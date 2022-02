Cronaca 777

Ucraina, bombe su una scuola: morti due insegnanti. Romania e Polonia aprono frontiere ai profughi

Le forze ucraine "fanno tutto il possibile" per difendere il Paese, ha detto oggi il presidente ucraino elogiando la popolazione per l'"eroismo"

Redazione

25 Febbraio 2022 09:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ucraina-bombe-su-una-scuola-morti-due-insegnanti-romania-e-polonia-aprono-frontiere-ai-profughi Copia Link Condividi Notizia

Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Due insegnanti - le sue parole su Telegram - sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50". Prikhodko ha aggiunto che c'e' anche una persona ferita. "Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. È permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità". Lo afferma Fabio Prevedello, presidente della Associazione europea Italia-Ucraina.

Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell'Ucraina, rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà "parlare" con l'Ucraina "prima o poi" per porre fine ai combattimenti. Le forze ucraine "fanno tutto il possibile" per difendere il Paese, ha detto oggi il presidente ucraino elogiando la popolazione per l'"eroismo" che ha dimostrato finora di fronte all'avanzata russa. "Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra", dice Zelensky in un tweet. "Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un'assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con (il presidente della Polonia, ndr) @AndrzejDuda. Mi appello ai 'Nove di Bucarest' per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra": recita il tweet. Il cosiddetto gruppo dei 'Nove di Bucarest' è formato da Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituanuia, Polonia e Slovacchia.

"Ho avuto colloqui con (il premier britannico) @BorisJohnson. Aggiornato sull'andamento della difesa dell'Ucraina e sugli insidiosi attacchi a Kiev da parte dell'aggressore. Oggi l'Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate", scrive Zelensky in un tweet. (ANSA)



Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Due insegnanti - le sue parole su Telegram - sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50". Prikhodko ha aggiunto che c'e' anche una persona ferita. "Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C'è assistenza aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. È permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l'identità". Lo afferma Fabio Prevedello, presidente della Associazione europea Italia-Ucraina. Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell'Ucraina, rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà "parlare" con l'Ucraina "prima o poi" per porre fine ai combattimenti. Le forze ucraine "fanno tutto il possibile" per difendere il Paese, ha detto oggi il presidente ucraino elogiando la popolazione per l'"eroismo" che ha dimostrato finora di fronte all'avanzata russa. "Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra", dice Zelensky in un tweet. "Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un'assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con (il presidente della Polonia, ndr) @AndrzejDuda. Mi appello ai 'Nove di Bucarest' per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra": recita il tweet. Il cosiddetto gruppo dei 'Nove di Bucarest' è formato da Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituanuia, Polonia e Slovacchia. "Ho avuto colloqui con (il premier britannico) @BorisJohnson. Aggiornato sull'andamento della difesa dell'Ucraina e sugli insidiosi attacchi a Kiev da parte dell'aggressore. Oggi l'Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate", scrive Zelensky in un tweet. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare