Cronaca 414

Ucraina, a Caltanissetta avviata una raccolta di generi alimentari e farmaci

Alimenti, farmaci e dispositivi medici potranno essere consegnati alla Casa del Mutilato

Redazione

10 Marzo 2022 11:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ucraina-a-caltanissetta-avviata-una-raccolta-di-generi-alimentari-e-farmaci- Copia Link Condividi Notizia

Le associazioni provinciali : A.N.M.I.G. , A.N.G.S., G.M.N., Associazione Nazionale Polizia di Stato, ANARTI, UNUCI, ANMI di San Cataldo. Organizzano un’iniziativa di solidarietà per sostenere il popolo ucraino con gli aiuti di estrema necessità in questo momento di guerra. potranno essere consegnati alla la Casa Del Mutilato in viale Regina Margherita n. 49 .La raccolta avverrà domenica 13 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13. Sono richiesti cibo in scatola, frutta secca, latte, caffè, pasta, biscotti, pane e panini a lunga scadenza, farmaci e dispositivi medici.



Le associazioni provinciali : A.N.M.I.G. , A.N.G.S., G.M.N., Associazione Nazionale Polizia di Stato, ANARTI, UNUCI, ANMI di San Cataldo. Organizzano un'iniziativa di solidarietà per sostenere il popolo ucraino con gli aiuti di estrema necessità in questo momento di guerra. potranno essere consegnati alla la Casa Del Mutilato in viale Regina Margherita n. 49 .La raccolta avverrà domenica 13 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13. Sono richiesti cibo in scatola, frutta secca, latte, caffè, pasta, biscotti, pane e panini a lunga scadenza, farmaci e dispositivi medici.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare