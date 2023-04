Cronaca 378

Ucciso a colpi di pistola 25enne, la polizia arresta il killer in chiesa

L'episodio si è registrato a Genova in via Polleri, la zona di piazza della Nunziata è chiusa al traffico

Redazione

Un ragazzo di 25 anni stato ucciso nel pomeriggio a Genova in via Polleri con un colpo di pistola sembrebbe a causa di un lite. Il presunto assassino si è poi barricato all'interno della chiesa della Santissima Annunziata dove è stato arrestato. Al momento l'intera zona, da piazza della Nunziata a via Brignole De Ferrari, è completamente chiusa al traffico per le indagini della Polizia di Stato.



