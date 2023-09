Cronaca 900

Ucciso a Capodanno per un apprezzamento a una ragazzina: due minorenni condannati a 16 anni

La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Catania

Sono stati condannati a 16 anni di carcere, con rito abbreviato, due minori, (oggi entrambi sedicenni), accusati dell’omicidio di capodanno nei pressi di Vittoria. Erano accusati di omicidio aggravato in concorso con un maggiorenne, ancora in attesa di giudizio. La sentenza di primo grado è stata pronunciata lunedì dal Tribunale per i minorenni di Catania.

I tre, alle 4 e 30 del mattino del primo gennaio, fuori dal locale Dolce vita, avevano aggredito e ucciso Marouane Slimane, cittadino tunisino, di 30 anni per qualche apprezzamento a una ragazzina. La vittima aveva cercato di fuggire. All’epoca dei fatti il terzo soggetto coinvolto nell’omicidio era da poco maggiorenne. Ha richiesto anche lui il rito abbreviato (previsto in ragione della minore età per i due ragazzi coimputati). Sulla richiesta si pronuncerà il gip la prossima settimana.



