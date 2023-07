Cronaca 143

Uccise l'ex fidanzata, scarcerato Luca Delfino per lui una tv e la playstation

L'uomo è ospite di una Rems e qui dovrà rimanere per 6 anni e mezzo

Redazione

Una stanza singola con tv e playstation. Questa la sistemazione di Luca Delfino presso la Residenza per misure di sicurezza di Villa Caterina, sulle alture di Genova Prà. L'uomo, condannato a 16 anni e mezzo per l’omicidio della sua ex Antonella Multari, è uscito dal carcere di La Spezia ed è arrivato presso la struttura dove dovrà rimanere per 6 anni e mezzo.

Non avrà internet Durante il suo soggiorno presso la Residenza per misure di sicurezza di Villa Caterina, Luca Delfino non potrà avere in camera internet o apparecchi in grado di comunicare con l’esterno. Al momento del suo arrivo, l'uomo era accompagnato dalla polizia penitenziaria ed è stato accolto dal personale sanitario. Indossava una tuta scura, una t-shirt nera a maniche corte e aveva i capelli rasati.



