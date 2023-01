Cronaca 470

Uccise il marito con il cianuro, confermata condanna a 30 anni. La madre della vittima: "Non posso perdonarla"

Le indagini dei carabinieri e l’autopsia eseguita sul corpo dell’uomo accertarono che la vittima fu avvelenato con del cianuro e un anticoagulante

Redazione

"La conferma della sentenza non può alleviare il dolore di madre. Forse solo il Signore può perdonare questa donna che mi ha privato di un figlio. Da lei, che è stata parte della nostra famiglia, non vedo nessun cenno di pentimento né segno di pietà. Io non posso perdonarla. Il nostro dolore resta incancellabile". Lo dice Antonina Filicicchia la madre del pizzaiolo Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, ucciso nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. La moglie, Loredana Graziano, è stata condannata oggi in appello a 30 anni di reclusione con l'accusa di averlo avvelenato. "La conferma della sentenza di condanna evidenzia la solidità del lavoro fatto nel primo grado di giudizio - dicono gli avvocati Salvatore Sansone e Provvidenza Di Lisi che hanno assistito i familiari costituitisi parti civili - Sarà ora compito della difesa delle parti civili intraprendere le opportune iniziative di legge per ottenere i giusti risarcimenti per il danno procurato con una condotta che è stata pienamente confermata dalla Corte d'Assise di Appello".

La verità nell’autopsia

Le indagini dei carabinieri e l’autopsia eseguita sul corpo dell’uomo accertarono che la vittima fu avvelenato con del cianuro e un anticoagulante, il Coumadin. All’inizio sembrava un malore, ma l’inchiesta fu riaperta dopo le dichiarazioni dell’ex amante e compagno della donna, che aveva riferito che sarebbe stata lei stessa a confessargli di aver avvelenato il marito. ll pizzaiolo muore nel gennaio 2019. Si pensa a un infarto, ma nella cittadina in provincia di Palermo inizia a serpeggiare il sospetto che ci sia dietro una macabra storia di amore e morte. Un anno dopo, la vigilia di Natale, un uomo viene arrestato per stalking. Si tratta dell’amante della donna. A denunciarlo è la stessa donna con cui ha una relazione da tempo, la quale racconta di essere perseguitata dall’uomo che non si rassegna alla fine della relazione.

Lui si difende. Giura che è tutto falso e mette in guardia i carabinieri sulla pericolosità dell’imputata. Da lei ha ricevuto le terribili confidenze sull’assassinio del marito. Nel febbraio 2020 la Procura apre un’inchiesta e fa riesumare la salma per ulteriori accertamenti. L’autopsia fa emergere che ad ucciderlo sarebbe stato il cianuro. Prima la donna avrebbe fatto prendere al marito un farmaco anti coagulante con effetti tossici in caso di sovradosaggio. Non avendo ottenuto il risultato, avrebbe adottato la soluzione finale: una dose di cianuro avrebbe ucciso il marito. Il movente? Insofferenza verso la vita coniugale.



© Riproduzione riservata

