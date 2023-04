Cronaca 400

Uccide un cane a coltellate davanti al padrone: denunciato

Il cane, un pastore tedesco, era scappato dal cancello di casa

Redazione

18 Aprile 2023 10:49

Igor è stato ammazzato con cinque coltellate sotto gli occhi sbigottiti dei suoi proprietari. Il suo unico ‘errore’? Quello di essere scappato dal cancello di casa. Il protagonista di questa triste vicenda è Igor, pastore tedesco, che, due giorni fa, nel tardo pomeriggio, è uscito dal giardino di casa, sua via Provinciale, a Molinella, con la ‘sorella’ Yuma, un Rottweiler. Il 60enne, italiano, residente in zona, che avrebbe accoltellato a morte il cane, e ferito l’altro, è stato denunciato per uccisione di animale e porto ingiustificato di arma da taglio. L’uomo con sè, nel cappotto, aveva un coltello di 21 centimetri (12 di lama). Ma torniamo ai fatti per come sono stati riportati sia dal proprietario dei cani che dai carabinieri della Compagnia di Molinella subito intervenuti. Erano le 17.30 all’incirca. I due animali erano nel giardino di casa quando il figlio adolescente del proprietario ha sentito suonare al campanello. Il ragazzo inavvertitamente, dando il tiro, ha fatto sì che il cancellino si aprisse. Da lì i due cani sono scappati da casa. Appena usciti dal cancello, però, Igor e Yuma si sono imbattuti nel 60enne italiano, che era a spasso con il suo quattro zampe di razza beagle.



