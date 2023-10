Cronaca 224

Uccide la madre e la nasconde nell'armadio: confessa l'omicidio dopo una settimana

L'uomo, 59 anni, ha chiamato il 112 diversi giorni dopo il delitto. Il movente sarebbe legato a una serie di pagamenti insoluti che temeva che la donna scoprisse

Redazione

A Roma un 59enne ha ucciso la madre, poi l'ha chiusa in un sacchetto e infine nascosta nell'armadio. Dopo diversi giorni, almeno una settimana secondo il medico legale, ha chiamato il 112 e confessato tutto. La vittima, uccisa con tre coltellate alla schiena, aveva 88 anni. L'uomo è stato fermato e portato nel carcere di Regina Coeli. Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle.

Seguendo le indicazioni fornite dall'uomo, che aveva detto di aver ucciso la madre e di averne occultato il cadavere, i carabinieri sono entrati nella casa e hanno trovato il corpo della donna. Sul posto è arrivato anche il medico legale, che ha appurato, dopo un primo esame esteriore, come il delitto risalga ad almeno una settimana prima. Al momento sembra che nemmeno i vicini di casa si fossero accorti di nulla, per questo nessuno avrebbe chiamato i soccorsi.



