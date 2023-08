Cronaca 803

Uccide la madre a coltellate in casa e si suicida lanciandosi dal quarto piano

La tragedia all'alba di oggi, il figlio ha chiamato il 118 per chiedere l'intervento dei soccorritori

Redazione

A Milano un uomo di 53 anni ha ucciso la madre 86enne a coltellate, per poi suicidarsi gettandosi dal palazzo in cui si trova l'appartamento in cui viveva la donna. È accaduto poco dopo le 5, quando l'uomo ha chiamato il 118, dicendo di aver ucciso qualcuno e minacciando di suicidarsi. All'arrivo sul posto, 118, vigili del fuoco e polizia hanno trovato la donna anziana morta in casa, in camera da letto, con delle evidenti ferite da taglio alla gola.

L'uomo, poi identificato per il figlio, sulle prime si è nascosto e poi, alla fine, si è gettato nel vuoto. In attesa delle indagini, e delle valutazioni del medico legale sulle esatte cause di morte, si propende per un caso di omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione il figlio, dopo aver colpito la madre con un fendente alla gola in camera da letto, il 53enne si sarebbe gettato dal quarto piano dello stesso stabile finendo su un'inferriata del cortile interno.



