Cronaca 764

Uccide la compagna a coltellate, poi si toglie la vita. Tragedia a Villabate

L’uomo ha scritto un post su Facebook. Alcuni amici hanno letto il post sui social e hanno chiamato i carabinieri

Redazione

Omicidio suicidio a Villabate. Un uomo ha ucciso la compagna e poi si è tolto la vita. E’ successo in via Giovanna D’Arco. L’uomo ha ucciso a coltellate la donna e poi con lo stesso coltello si è tolto la vita. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La vittima si chiama Giovanna Bonsignore di 46 anni, mentre il compagno Salvatore Patinella, 41 anni. La tragedia si è consumata nell’appartamento di lei a Villabate. Alcuni amici si sono allarmati e hanno chiamato le forze dell’ordine che sono entrati in casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna uccisa con diverse coltellate e poi anche l’uomo.

Secondo quanto raccontano alcuni conoscenti i due si erano lasciati, ma il compagno Salvatore Patinella, 41 anni non aveva accettato la separazione. Così ieri è andato a trovare la donna e l’ha uccisa nel corso di una lite. L’uomo ha scritto un post su Facebook. Alcuni amici hanno letto il post sui social e hanno chiamato i carabinieri che hanno trovato i due morti. (Fonte Ignazio Marchese, Blogsicilia.it)



