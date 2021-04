Cronaca 532

Uccide il padre con la complicità del fidanzato, l'uomo si opponeva alla relazione

L'uomo, un 53enne di Avellino, si opponeva alla relazione tra la figlia e un ragazzo. I due hanno confessato il delitto

Redazione

24 Aprile 2021 13:21

Ucciso dalla figlia e dal fidanzato di quest'ultima perché non approvava la loro relazione. È successo ieri sera ad Avellino dove Aldo Gioia, 53 anni, dipendente Fca di Pratola Serra, è morto all'ospedale Moscati dove è stato trasportato d'urgenza per le gravi ferite causate dalle coltellate inferte dai due giovani. Hanno confessato la 18enne e il 22enne che ieri sera ad Avellino hanno ucciso a coltellate il padre della ragazza. I due giovani sono stati rintracciati dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Avellino nell'abitazione del 22enne a Cervinara (Avellino), dove si erano rifugiati dopo aver ucciso l'uomo. Ascoltati dal pm della Procura di Avellino negli uffici della Questura, i due ragazzi hanno confessato l'omicidio. Il movente sarebbe da individuare nel fatto che il padre della ragazza non vedeva di buon occhio la loro relazione sentimentale.(il Messaggero



