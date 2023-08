Cronaca 1289

Uccide il padre a coltellate nel giardino di casa, trentenne arrestato dai carabinieri

La tragedia si è registrata in provincia di Bergamo, la vittima aveva 64 anni

Redazione

Un uomo di 64 anni è stato ucciso oggi pomeriggio dal figlio trentenne, che lo ha accoltellato nel giardino della loro abitazione a Cavernago (Bergamo). L’omicidio al culmine di una lite, pare l’ennesima tra padre e figlio. I vicini hanno sentito le grida e dato l’allarme ma per il sessantaquattrenne non c'era più nulla da fare. Il figlio è stato subito preso in consegna dai carabinieri di Bergamo. (ANSA).



