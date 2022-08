Cronaca 4357

Uccide a mazzate la ex compagna: calciatore della Sancataldese fermato dalla polizia

L'avrebbe aspettata per oltre due ore. Vedendolo, gli ha urlato di andare via ma lui l'ha assalita

Redazione

Una donna è stata uccisa alla periferia di Bologna. Il femminicidio è avvenuto ieri sera. La vittima, Alessandra Matteuzzi, aveva 56 anni. A colpirla a morte sarebbe stato l'uomo che da tempo la perseguitava e che è stato fermato dalla polizia. Come riporta fanpage.it si tratta di un italiano di 26 anni, Giovanni Padovani, calciatore che milita in serie D e recentemente acquistato dalla Sancataldese, che aveva già il divieto di avvicinamento. L'allarme è scattato ieri alle 21 circa. Secondo una prima ricostruzione la donna stava rincasando, in via dell'Arcoveggio, ma ad attenderla ha trovato l'aggressore. L'avrebbe aspettata per oltre due ore. Vedendolo, gli ha urlato di andare via ma lui l'ha assalita, trascinata sotto al portico del palazzo e colpita con una mazza.

A dare l'allarme è stato un residente nella stessa palazzina, che ha sentito le urla disperate della donna che al momento dell'aggressione era al telefono con la sorella. Lo ha raccontato la stessa al Tgr Rai Emilia-Romagna. "È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Ma alla fine l'ha massacrata di botte", ha detto la donna in lacrime. Quando la polizia è arrivata, l'uomo era ancora lì, in stato di shock ed è stato fermato. La donna era ancora viva, ma è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza.

"Era insistente - dice una vicina sentita da una tv locale - Lui quando lei è arrivata era tutto gentile. Poi lei ha cominciato a urlare: 'Te ne devi andare da qui'. Lui ha cominciato ad aggredirla nel cortile, l'ha fatta cadere". Alcuni vicini di casa poi hanno raccontato come nell'ultimo mese i contatti tra i due si fossero fatti molto tesi, con frequenti appostamenti e discussioni sotto casa di lei. La stessa 56enne, stando a quanto si apprende, aveva fatto già denuncia per i comportamenti di lui, e nei confronti del 26enne era già stato disposto un divieto di avvicinamento.



