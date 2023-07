Cronaca 1105

Uccide a colpi di pistola la compagna del fratello, poi va dai carabinieri e consegna l'arma

La donna di 40 anni è stata raggiunta da un colpo alla testa con la pistola regolarmente detenuta dall'uomo. La tragedia in provincia di Pesaro Urbino

Redazione

A Fossombrone (Pesaro Urbino), un uomo ha ucciso a colpi di pistola la compagna di suo fratello, una donna di circa 40 anni. Subito dopo si è recato in caserma dai carabinieri e ha confessato, portando con sé l'arma del delitto. La dinamica dell'omicidio, avvenuto in una zona di campagna, è ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto in una villetta bifamiliare in campagna, dove la vittima, una donna di 40 anni, abitava insieme al compagno e alla figlia piccola al piano terra, mentre l'omicida, Andrea Marchionni, 47 anni, ex falegname attualmente disoccupato, viveva da solo. Non si sa nulla al momento del movente: il 47enne a un certo punto ha estratto la pistola, regolarmente detenuta, e ha sparato un colpo in testa alla donna, poi è andato subito nella caserma dei carabinieri, dove ha consegnato l'arma.

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Fano. Un fatto di sangue che ha lasciato sotto choc la piccola comunità di Fossombrone, poco più di 9.500 abitanti, dove tutti si conoscono e dove tutto conoscono i protagonisti della vicenda: "brave persone, gente che lavora".



