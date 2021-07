Cronaca 266

Uccello nel motore di un aereo diretto a Milano, velivolo costretto a tornare indietro

Questo tipo di "incidenti" avviene nelle fasi di atterraggio o di decollo e spesso può creare seri problemi alla sicurezza

Redazione

08 Luglio 2021 20:57

I fenomeni di bird strike, ovvero il violento impatto tra un uccello o un intero stormo contro un aereo, stanno diventando sempre più frequenti. Questo tipo di “incidenti” avviene nelle fasi di atterraggio o di decollo e spesso può creare seri problemi alla sicurezza. Come è successo oggi ad un aereo Airbus A319 della Brussels Airlines immatricolato OO-SSN (MSN 1963) che ha dovuto virare, pochi minuti dopo il decollo, perché un uccello è entrato nel motore. L'aereo del volo SN3215è decollato giovedì mattina alle 9:56 per Milano Malpensa. Ma poco dopo il decollo dell'aereo, che trasportava 141 passeggeri, un uccello è rimasto bloccato nel motore destro. Il capitano, quindi, ha deciso di tornare all'aeroporto di Bruxelles. L'aereo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è atterrato alle 10:09 senza alcun problema. I passeggeri hanno potuto volare a Milano con un altro aereo, l'Airbus targato OO-SSV, con un ritardo di poco più di tre ore. Un incidente del genere non è eccezionale, secondo Brussels Airlines, che sottolinea che i piloti sono preparati per questo.



