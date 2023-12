Cronaca 287

Ubriaco al volante si scontra con una Y10: due vittime, automobilista arrestato

L'indagine dei carabinieri de L'Aquila dopo lo scontro fatale di sabato scorso

Redazione

È stato arrestato, è risultato positivo al test alcolemico e dovrà rispondere dell'accusa di duplice omicidio stradale il conducente 28enne di una Panda che sabato scorso si è scontrata con una Y10 a Montereale (L'Aquila) sulla statale 'Picente'. A causa della violenza dello schianto sono morti due coniugi di 81 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Panda avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere contro l'auto sulla quale viaggiava la coppia.

Il conducente della Y10, Albino De Vecchis, è morto sul colpo, la moglie, Filomena Croce, è stata estratta viva dalle lamiere e trasportata in ospedale in condizioni critiche. Operata d'urgenza, è morta ieri. Sulla stessa strada e con una dinamica tragicamente simile, nel 2019, perse la vita la loro nipote Serena Durastante: la sua auto si scontrò con un'altra condotta da un giovane con tasso alcolemico oltre i limiti il quale, arrestato per omicidio stradale, patteggiò poi tre anni e mezzo di reclusione.

Nell'incidente di sabato scorso - sono intervenuti i Carabinieri e il 118 - l'uomo arrestato è rimasto ferito, come pure il passeggero che viaggiava con lui. L'inchiesta è stata aperta dal pm di turno Marco Maria Cellini. (ANSA).



