Tv, il maestro pizzaiolo gelese Danilo Pagano giudice del programma "Pizza Talent Show"

Redazione

28 Aprile 2021 12:47

C'è chi vede la pizza come una semplice specialità italiana, ma chi del farla ne fa una vera e propria arte. Questo è il caso del maestro pizzaiolo gelese, nonché presidente della nazionale italiana acrobati pizzaioli, Danilo Pagano. Nato nel 1966 a Gela, Pagano dal 10 al 28 maggio sarà uno dei giudici del programma televisivo, trasmesso su AliceTV, “Pizza Talent Show”. Un talent in cui si affronteranno diversi pizzaioli provenienti da tutte le parti d'Italia.

La storia di Danilo Pagano come pizzaiolo nasce veramente quasi per caso. Dopo essersi trasferito con i genitori da Gela a Ravenna, mentre frequentava le scuole medie, il papà decise di aprire una pizzeria. Durante quel periodo il piccolo Danilo Pagano faceva tutt'altro, la sua vita andava verso la carriera da ciclista.

“Sono più di 35 anni che faccio questo lavoro – dice - , ho iniziato per caso, quando mio padre decise di cambiare il pizzaiolo del suo locale. Quel giorno mi proposi per ricoprire quella figura e da lì in poi l'arte, la professione, o come meglio la si vuol definire, di preparare la pizza divenne la mia vita”. (Filippo Calascibetta, Gds.it)



