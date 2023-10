Attualita 1930

Tutto pronto per il concorso all'Inps: verranno assunti 585 diplomati

Il nuovo concorso dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il 2023-2025

Redazione

È in arrivo il bando del concorso INPS per 585 diplomati. I vincitori verranno assunti con contratto a tempo indeterminato in area B. Tutto pronto quindi per la pubblicazione del bando, la cui uscita era attesa già per quest'anno, salvo poi slittare a quello prossimo come comunicato dall'Inps attraverso una nota sui social. Il nuovo concorso dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il 2023-2025.

Per partecipare al concorso INPS che prevede 585 nuove assunzioni è sufficiente come titolo di studio il diploma di maturità, indipendentemente dalla scuola frequentata (che sia il liceo o un istituto tecnico). Ciò ovviamente non toglie che al concorso possano partecipare anche i laureati, anzi: chi è in possesso di un titolo di laurea ottiene infatti un punteggio aggiuntivo. Inoltre non vi sono vincoli di età, a patto naturalmente di essere maggiorenni.

Il concorso INPS che prevede l'assunzione di 585 nuovi dipendenti è per titoli ed esami. I candidati dovranno affrontare una o più prove d'esame, insieme a un'eventuale preselezione (che verrà attivata in base al numero di domande di partecipazione. La prova preselettiva consiste in un quiz a risposta multipla, la prova scritta e quella orale vertono invece sulle materie d'esame. Inoltre verrà valutata per ciascun candidato la conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.



