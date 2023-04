Attualita 182

Tutte le regole del bonus primo deposito spiegate

Nella maggior parte dei casinò online europei, l'importo richiesto raramente supera i 20 euro

Redazione

Le offerte di benvenuto sono spesso le promozioni più lucrative e richieste dai casinò online. Tuttavia, è comune tra i principianti richiedere enormi quantità di omaggi dalle offerte di bonus primo deposito prima di familiarizzare con le regole. Scoprire i termini dei bonus è essenziale per avere un'esperienza confortevole, ed è importante che gli utenti comprendano completamente tutte le regole.

Durata minima del deposito

Il primo termine è piuttosto intuitivo e raramente viene trascurato dai principianti, semplicemente perché gli utenti non potranno ottenere il bonus primo deposito senza soddisfare questo requisito. Come suggerisce il nome, questa regola stabilisce la somma minima che il giocatore dovrà incassare per attivare l'offerta e richiedere gli omaggi. Nella maggior parte dei casinò online europei, l'importo richiesto raramente supera i 20 euro. Tuttavia, la crescente convenienza delle offerte costringe molte piattaforme di gioco a ridurre questo limite fino a 10 euro. I giocatori troveranno facilmente l'importo per il casinò specifico nell'elenco dei termini del bonus associato alla prima promozione.

Requisiti per il rinnovo

I requisiti di puntata o di rollover sono una regola più difficile da comprendere per i principianti. Si tratta di un termine piuttosto complicato che deve essere spiegato separatamente. Nel documento sulle regole del bonus primo deposito, questo termine è rappresentato come un moltiplicatore, che deve essere applicato alla somma totale del bonus. La somma risultante è l'ammontare dei fondi che il giocatore deve scommettere prima di sbloccare i prelievi.

Questa regola è stata implementata per prevenire l'abuso dei bonus, in quanto molti giocatori riscatterebbero istantaneamente gli omaggi e utilizzerebbero più conti per farlo, facendo sostenere alle piattaforme di gioco perdite significative. Pur rispettando questo requisito, è importante comprenderne correttamente l'essenza. La somma di rollover risultante non è l'importo che i giocatori devono vincere o raggiungere sul loro saldo. Si tratta invece della somma totale delle scommesse con denaro reale effettuate nei giochi del casinò. Ad esempio, nel caso in cui un giocatore effettui una puntata di 5 euro, vinca 5 euro e perda la puntata successiva di 5 euro, l'importo sul suo saldo rimane invariato. Tuttavia, in questo caso, una somma di 10 EUR viene conteggiata ai fini dei requisiti di rollover.

Periodo di rinnovo

A differenza della regola precedente, questa è piuttosto intuitiva una volta che il giocatore comprende il requisito di rollover stesso. Questo termine limita il numero di giorni a disposizione dell'utente per soddisfare i requisiti di scommessa associati al bonus primo deposito. Sulla maggior parte delle piattaforme, gli utenti hanno da sette a quattordici giorni per farlo. Se non si soddisfano i requisiti di rollover nel periodo di tempo specificato, gli omaggi possono essere annullati.

Requisiti di idoneità

Infine, ci sono alcuni requisiti di idoneità associati a questa e a qualsiasi altra promozione. Questo pacchetto di regole pone alcuni limiti all'esperienza per evitare che gli utenti abusino del sistema. Innanzitutto, c'è un elenco di Paesi ammissibili associato a questo tipo di offerta. In alcune regioni, tali promozioni possono essere vietate, quindi il giocatore deve provenire da uno dei paesi ammissibili.

In secondo luogo, potrebbe esserci una gamma limitata di giochi idonei a soddisfare i requisiti di rollover. Il valore del ritorno al giocatore dei giochi da tavolo è significativamente più alto di quello delle slot, rendendo troppo facile per gli utenti il rollover della somma richiesta. Pertanto, nella maggior parte dei casinò, i giochi da tavolo sono vietati per i requisiti di puntata o hanno un tasso di contribuzione ridotto. Infine, ma non meno importante, di solito c'è un limite di scommessa ammissibile associato al soddisfacimento dei requisiti di rollover. Esso indica le dimensioni minime e massime di una scommessa che può essere conteggiata ai fini di questa regola.



