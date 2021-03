Attualita 31

Diritti dei consumatori, Bonaffini nominato commissario zonale Udicon di Caltanissetta

Sono oltre 500 le sedi riconosciute in tutto il territorio nazionale oltre 70 in Sicilia e circa 90mila gli iscritti certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico

Redazione

06 Marzo 2021 19:42

Manuel Bonaffini, 48 anni dirigente sindacale, è stato nominato nuovo commissario Zonale sede di Caltanissetta dell'U.Di. Con.

La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi. L'associazione, tra le più importanti d'Italia nella tutela dei diritti dei consumatori per numero di aderenti, ha tanto da fare nella tutela del cittadino consumatore, spesso in balia di inefficienze e disservizi che da soli è difficile affrontare.

L'Unione per la difesa dei consumatori è un’associazione che ha come principale scopo statutario la tutela dei diritti di consumatori e utenti come il diritto alla salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto all'informazione ed alla corretta pubblicità, all'educazione al consumo, alla correttezza dei contratti, all'erogazione di servizi pubblici efficienti.

L'U.Di.Con, fondata nel 2008 da Denis Nesci, si articola in una rete di sportelli a carattere nazionale, avvalendosi dell’esperienza di uno staff di professionisti che quotidianamente ascoltano, consigliano ed indirizzano i cittadini. Sono oltre 500 le sedi riconosciute in tutto il territorio nazionale oltre 70 in Sicilia e circa 90mila gli iscritti certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico

L'U.Di.Con. è componente del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti del Mise. La sede U.Di.Con si trova in via Conte Testasecca n 60 Caltanissetta aperta tutti i giorni.





