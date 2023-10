Cronaca 292

Turisti accoltellati a Venezia dopo un apprezzamento a una ragazza, uno è in terapia intensiva

La polizia è ora al lavoro per rintracciare i due aggressori, probabilmente originari dell'Est Europa

Redazione

Un apprezzamento di troppo a una donna in compagnia di due uomini ha fatto scattare la furia degli accompagnatori, che si sono scagliati armati di coltello contro due turisti australiani: una delle due vittime è ora in terapia intensiva dopo aver subito un intervento. È accaduto la notte scorsa a Venezia, sul Ponte dell'Accademia. La polizia è ora al lavoro per rintracciare i due aggressori, probabilmente originari dell'Est Europa.

Secondo le prime testimonianze, tutto sarebbe avvenuto, quando una comitiva di australiani ha incrociato sul Ponte dell'Accademia i due uomini in compagnia di una donna. Da due persone della comitiva sarebbe partito un apprezzamento verso la ragazza, e questo ha fatto scattare la reazione dei suoi accompagnatori, che si sono avvicinati alla coppia di australiani, pare in preda ai fumi dell'alcol, facendo partire una violenta zuffa, nella quale è spuntato un coltello. I due australiani sono stati raggiunti da alcuni fendenti. Soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale civile di Venezia. Il più grave, un quarantenne, ha subito un intervento chirurgico, e si trova in terapia intensiva. Ferite da taglio meno preoccupanti per l'altro, più giovane, medicato e trattenuto in osservazione all'ospedale.



