Cronaca 398

Turista si ferisce a Marettimo: soccorsa dall'elicottero dell'Aeronautica Militare

Non essendo più in grado di proseguire, gli amici con cui era hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112

Redazione

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi l'intervento congiunto tra Aeronautica Militare e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per recuperare una turista friulana rimasta ferita nell'isola di Marettimo. L'incidente è avvenuto nella zona di punta Troia quando la donna di 69 anni, in vacanza sull'isola delle Egadi con un gruppo di amici, mentre percorreva un tratto di sentiero particolarmente impegnativo è scivolata procurandosi la sospetta frattura della tibia e del perone.

Non essendo più in grado di proseguire, gli amici con cui era hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso Alpino che, per garantire la rapidità del recupero in una zona impervia, ha successivamente richiesto l'intervento di un elicottero militare al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

E' stato così immediatamente attivato l'equipaggio militare in prontezza dall'allarme dell'82° Centro SAR del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza sull'aeroporto di Trapani. Dallo scalo siciliano è quindi decollato un elicottero HH 139A che ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del SASS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell'incidente. Un tecnico del Soccorso Alpino e l'aerosoccorritore dell'Aeronautica Militare hanno raggiunto la donna, le hanno immobilizzato la gamba e l'hanno issata a bordo dell'elicottero col verricello per sbarcarla subito dopo nella piazzola dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per le necessarie cure sanitarie.



© Riproduzione riservata

