Cronaca 178

Turista serba scippata a Palermo: la polizia arresta un 29enne

La donna stava raggiungendo la stazione centrale insieme a un connazionale quando è stata avvicinata da un motociclista

Redazione

04 Ottobre 2022 10:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/turista-serba-scippata-a-palermo-la-polizia-arresta-un-29enne Copia Link Condividi Notizia

Arrestato dalla polizia un 29enne palermitano, senza fissa dimora, accusato di aver scippato una turista serba il 2 settembre scorso in via Maqueda. La donna stava raggiungendo la stazione centrale insieme a un connazionale quando è stata avvicinata da un motociclista che le ha sottratto con violenza la borsa contenente 800 euro e vari effetti personali. Immediatamente giunti sul luogo dello scippo, i poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile hanno consultato le immagini registrate dalle telecamere di annotando la targa del ciclomotore e riuscendo così ad identificare il presunto malvivente. La turista, che nel frattempo stava proseguendo la sua vacanza in un’altra località ha riconosciuto l’uomo che l’aveva scippata. I poliziotti, in applicazione del provvedimento del gip del tribunale di Palermo hanno arrestato l’uomo che è stato condotto in carcere.



Arrestato dalla polizia un 29enne palermitano, senza fissa dimora, accusato di aver scippato una turista serba il 2 settembre scorso in via Maqueda. La donna stava raggiungendo la stazione centrale insieme a un connazionale quando è stata avvicinata da un motociclista che le ha sottratto con violenza la borsa contenente 800 euro e vari effetti personali. Immediatamente giunti sul luogo dello scippo, i poliziotti dei "Falchi" della Squadra Mobile hanno consultato le immagini registrate dalle telecamere di annotando la targa del ciclomotore e riuscendo così ad identificare il presunto malvivente. La turista, che nel frattempo stava proseguendo la sua vacanza in un'altra località ha riconosciuto l'uomo che l'aveva scippata. I poliziotti, in applicazione del provvedimento del gip del tribunale di Palermo hanno arrestato l'uomo che è stato condotto in carcere.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare