Turista in crociera scopre che un ragno lupo ha deposto uova nel dito: «Una si è schiusa»

Due incisioni da parte dei medici nel giro di qualche settimana hnno messo fine all'incubo dell'uomo

Redazione

Aveva notato un strano gonfiore all'alluce, accompagnato da un dolore persistente, ma mai avrebbe potuto immaginare che quello che si celava all'interno del suo piede era un ragno. Colin Blake, un passeggero inglese di una nave da crociera, ha vissuto un autentico incubo durante la vacanza organizzata per celebrare il 35esimo anniversario di nozze con la moglie: un ragno aveva deposto uova dentro il suo alluce. L'uomo e sua moglie stavano trascorrendo la serata a Marsiglia, dove la nave aveva attraccato, quando il suo dito si è gonfiato ed è diventato viola.

Il giorno dopo Blake è stato visitato dal medico di bordo e la verità è venuta a galla: un ragno lupo peruviano lo aveva morso e aveva deposto uova dentro il suo alluce. Questi aracnidi, non velenosi, non sono rari nella città portuale francese poiché arrivano a bordo di navi cargo. L'uomo ha raccontato alla Bbc: «Mia moglie pensava che potesse essere a causa dei sandali nuovi».

Il medico è intervenuto con una incisione. Ma la sua disavventura non è finita lì. Dopo la vacanza, infatti, l'uomo è tornato in ospedale nel Regno Unito, dove i medici gli avevano prescritto degli antibiotici. Quattro settimane dopo, però, ha notato che l'alluce continuava ad essere gonfio e dolorante.

In un'altra visita, gli specialisti hanno scoperto che una delle uova si era schiusa e un piccolo ragno era rimasto bloccato sotto la pelle. Blake ha raccontato: «I medici mi hanno detto che, probabilmente, il ragno stava cercando di uscire, mangiando la carne per crearsi un varco attraverso il mio dito». Una nuova incisione da parte dei medici ha quindi messo fine all'incubo dell'uomo.



