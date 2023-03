Cronaca 51

Turista fa il bagno nella Fontana di Trevi, il video spopola su web e la polizia locale lo multa di 450 euro

Era vestito da centurione quando in piena notte si è spogliato, è entrato nella fontana ed ha iniziato a raccogliere le monetine

Redazione

La Fontana di Trevi presa nuovamente di mira da incivili e irrispettosi, pronti a tutto per farsi notare, oppure non troppo lucidi dopo una serata di bagordi. Nella notte fra sabato e domenica 11 e 12 marzo, infatti, la Capitale ha dovuto assistere all'ennesima scena di degrado, con un uomo travestito da centurione che, dopo essersi denudato, ha pensato bene di fare un tuffo nella celebre fontana. Il video è stato pubblicato dal portale Welcome To Favelas sulla propria pagina Instagram, e non ha mancato di indignare l'opinione pubblica, ormai stanca della mancanza di rispetto dimostrata da certi personaggi.

Protagonista dello sfregio alla celebre opera è stato un turista inglese di 35 anni. Intorno all'una e venti di notte, l'uomo, vestito da centurione, si avvicinato alla fontana sotto gli occhi di decine e decine di turisti. Poi, nell'ilarità generale, si è spogliato, restando in mutante, ed è entrato nella vasca. Lo spettacolo offerto dal turista inglese non è passato inosservato agli occhi degli agenti della polizia locale. Gli uomini di Roma Capitale del I Gruppo Centro sono entrati subito in azione, raggiungendo il 35enne, appena uscito dalla fontana, e bloccandolo sul posto per identificarlo. La bravata è costata all'irrispettoso turista una sanzione pari a 450 euro.



