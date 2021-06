Attualita 313

Turista di Cremona perde portafoglio con 1.875 euro a Pantelleria: donna lo trova e lo restituisce

E' successo ad una turista che stava trascorrendo una breve vacanza sull'isola e che aveva prelevato quella somma per pagare le spese per il proprio soggiorno

Redazione

03 Giugno 2021 16:38

Una donna a Pantelleria ha trovato e restituito un portafoglio contenente due carte bancomat e 1875 euro, ma nessun documento d'identità. Sono stati i carabinieri a risalire alla legittima proprietaria dei soldi: una turista proveniente da Cremona che stava trascorrendo una breve vacanza sull'isola e che aveva prelevato quella somma per pagare le spese per il proprio soggiorno. La lombarda ha offerto una ricompensa alla isolana che però ha risposto che non era necessario. " Ho fatto solo il mio dovere", ha risposto. (ANSA).



