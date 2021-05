Attualita 182

Turismo, Messina: "Con nuove Bandiere blu migliora l'offerta balneare della Sicilia

La conferma dei precedenti riconoscimenti e l’aggiunta di altre due "Bandiere blu" dimostrano quali siano le potenzialità dell'isola

Redazione

10 Maggio 2021 16:28

«Un'ottima notizia: migliora ulteriormente l’offerta del turismo balneare in Sicilia. La conferma dei precedenti riconoscimenti e l’aggiunta di altre due “Bandiere blu” per il 2021 dimostrano, ancora una volta, quali siano le potenzialità che l’Isola ha dal punto di vista naturalistico». Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, commentando l’attribuzione del riconoscimento di “Bandiera blu” a dieci località balneari siciliane (due in più dello scorso anno) da parte della Ong Fee. A Menfi, Ragusa, Pozzallo, Ispica, Santa Teresa di Riva, Alì Terme, Tusa e Lipari si sono aggiunte Roccalumera nel Messinese e Modica nel Ragusano, oltre al titolo assegnato, per il porto turistico, a Capo d’Orlando.

«Siamo certi – prosegue l’assessore - che questi nuovi riconoscimenti, insieme alle campagne promozionali sul turismo avviate dal governo Musumeci, in particolare quella di “SeeSicily”, ci consentiranno, a partire già da quest’anno, un aumento delle presenze turistiche nell’Isola».



