Attualita 170

Turismo: Lisbona eletta "Miglior destinazione urbana d'Europa"

Questo riconoscimento appartiene anche agli abitanti di Lisbona e contribuisce alla crescita dell'economia locale

Redazione

04 Ottobre 2023 22:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/turismo-lisbona-eletta-miglior-destinazione-urbana-deuropa Copia Link Condividi Notizia

Lisbona è stata eletta la 'Miglior destinazione urbana d'Europa' alla 30ma edizione europea dei World Travel Awards che si è svolta a Batumi, in Georgia. Nella stessa edizione sono stati premiati anche diverse attrazioni turistiche della città. Il premio è stato ricevuto da Ricardo Clemente di Lisbon Quake, membro del consiglio direttivo dell'Associação Turismo de Lisboa (Atl).

“Questo premio riconferma Lisbona come capitale del mondo. Negli ultimi due anni, Lisbona ha continuato ad essere una città che valorizza e promuove la sua identità unica e le sue tradizioni, premiati dalla recente nomina. Questo riconoscimento appartiene anche agli abitanti di Lisbona e contribuisce alla crescita dell'economia locale", ha dichiarato Carlos Moedas, sindaco di Lisbona e presidente dell'Associação Turismo de Lisboa (Atl).

I World Travel Awards, universalmente riconosciuti come gli 'Oscar del Turismo', premiano ogni anno l'eccellenza raggiunta dalle destinazioni, dalle strutture alberghiere, dalle compagnie aeree e da altre entità legate all'industria del turismo. Questi premi sono simbolo di qualità e prestigio per coloro che si distinguono per l’offerta turistica di risonanza mondiale.



Lisbona è stata eletta la 'Miglior destinazione urbana d'Europa' alla 30ma edizione europea dei World Travel Awards che si è svolta a Batumi, in Georgia. Nella stessa edizione sono stati premiati anche diverse attrazioni turistiche della città. Il premio è stato ricevuto da Ricardo Clemente di Lisbon Quake, membro del consiglio direttivo dell'Associação Turismo de Lisboa (Atl). "Questo premio riconferma Lisbona come capitale del mondo. Negli ultimi due anni, Lisbona ha continuato ad essere una città che valorizza e promuove la sua identità unica e le sue tradizioni, premiati dalla recente nomina. Questo riconoscimento appartiene anche agli abitanti di Lisbona e contribuisce alla crescita dell'economia locale", ha dichiarato Carlos Moedas, sindaco di Lisbona e presidente dell'Associação Turismo de Lisboa (Atl). I World Travel Awards, universalmente riconosciuti come gli 'Oscar del Turismo', premiano ogni anno l'eccellenza raggiunta dalle destinazioni, dalle strutture alberghiere, dalle compagnie aeree e da altre entità legate all'industria del turismo. Questi premi sono simbolo di qualità e prestigio per coloro che si distinguono per l'offerta turistica di risonanza mondiale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare