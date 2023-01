Attualita 94

Turismo, le mete più ambite nel 2023: in Italia la preferita è la Puglia, all'estero Sharm el-Sheikh

Sul podio delle mete italiane preferite anche la Sardegna e la Sicilia, rispettivamente al secondo e terzo posto

Redazione

C’è una gran voglia di estero nella lista dei desideri degli italiani. Molti sceglieranno però di rimanere in Italia, scelta che riguarderà questa volta il 54% dei vacanzieri, orientati al momento soprattutto sulla Puglia che conquista il primo posto con il 14% delle preferenze, ma anche sulla Sardegna (12%) e sulla Sicilia (9%), rispettivamente al secondo e terzo posto. È quanto emerge da uno studio sui trend dei viaggi del nuovo anno condotto dal portale Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che ha rilevato i trend dei prezzi per il comparto dei viaggi.

Una grande percentuale di italiani non rinuncerà tuttavia a mete più esotiche: il 23% prediligerà mete a corto e medio raggio, che anche sui motori di ricerca stanno registrando crescite record: come Sharm el-Sheikh (+160%) dove Vamonos-Vacanze.it organizza durante tutto l’anno meravigliosi viaggi-esperienza per una vacanza fuori dalle solite cerchie di amicizie e fuori dalla abituale “comfort zone” o come Dubai/Emirati Arabi (+140%).

«Solo il 7% opterà per il lungo raggio, optando per mete quali Bahamas, Madagascar, Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia» commenta Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it. Il 10% delle preferenze vanno infine alle crociere, come quelle che il tour operator specializzato in viaggi di gruppo organizza durante tutto l’anno insieme ad MSC a Dubai e negli Emirati Arabi, ma anche in Francia, Spagna e Grecia.



