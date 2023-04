Turismo, fiere di settore 2023: via alle domande per la partecipazione delle imprese

Attualita 188

Turismo, fiere di settore 2023: via alle domande per la partecipazione delle imprese

La Regione seleziona operatori turistici siciliani interessati a partecipare alle 14 fiere

La Regione seleziona operatori turistici siciliani interessati a partecipare alle fiere di settore. Il dipartimento del Turismo ha pubblicato l’avviso rivolto alle piccole e medie imprese turistiche dell’Isola interessate, sia singolarmente che in forma aggregata, alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali individuate per il 2023, quattordici complessivamente.

L’agevolazione, finanziata con le risorse del Po Fesr 2014-2020 destinate alla promozione dell’export, consiste nella copertura dei costi per l’affitto dell’area espositiva e dei servizi offerti dagli organizzatori, tra cui eventuali appuntamenti con i buyer. Possono presentare domanda le realtà imprenditoriali con sede legale o unità produttiva locale nel territorio regionale.

Diverse le aree tematiche degli eventi a cui sarà possibile prendere parte: Iltm Asia Pacific a Singapore, Iltm North America a Nassau Bahamas, Loop Leisure Autumn a Costa Navarino in Grecia e Iltm di Cannes in materia di viaggi di lusso; Fit di Buenos Aires, Iftm di Parigi, Ttg di Rimini, Tej di Osaka in Giappone e Wtm di Londra nel settore del tempo libero; Wti di Torino dedicata ai beni Unesco; inoltre, le manifestazioni legate al turismo congressuale e degli eventi, fra cui Imex America di Las Vegas, Mice Trade show di Venezia e Ibtm di Barcellona; infine, la fiera su turismo sportivo e golf, Igtm di Lisbona.

L'istanza di partecipazione va trasmessa entro il 30 aprile, tranne per la fiera Iltm Asia Pacific, per la quale il termine è il 23 aprile. L'avviso contiene le informazioni dettagliate sulle date e sulle postazioni disponibili, sulle modalità di partecipazione, sui requisiti necessari e sui criteri di selezione.



