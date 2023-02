Turism a Delia, in via Pola un immobile sarà ristrutturato per diventare infopoint

Turism a Delia, in via Pola un immobile sarà ristrutturato per diventare infopoint

La ristrutturazione del fabbricato di via Pola prevede anche la realizzazione di un centro ricreativo culturale

Turismo a Delia, in via Pola nascerà un infopoint. L’intervento sarà realizzato a valere della misura 19 sottomisura 19.2 PS.R. Sicilia 2014/2020 riferimento sottomisura 7.5 “sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala finalizzati a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico i borghi e i villaggi rurali. Il bando è stato pubblicato dal Gal “Terre del Nisseno”.

La ristrutturazione del fabbricato di via Pola prevede anche la realizzazione di un centro ricreativo culturale. “Fin dal nostro insediamento – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – abbiamo immaginato e creduto di essere ad una svolta importante per il futuro della nostra cittadina. Con un progetto politico nuovo, delle strategie politiche e l’impegno per cambiare il vecchio modo di fare politica, abbiamo offerto l’opportunità concreta di uno sviluppo sostenibile, per ridare un futuro credibile alla comunità. Il nostro progetto politico si basava, e lo è maggiormente oggi, sul rilancio economico, con l’agricoltura come asse portante, e sull’attrattività turistica, l’altro motore della rinascita. L’infopoint di via Pola e del centro ricreativo culturale ma anche il progetto dell’impianto di illuminazione architettonica esterna del Castello di Delia e del centro turistico annesso, ne sono la conseguenza e la dimostrazione allo stesso tempo>>.

Il progetto, esecutivo, è stato redatto dall’ Arch. Gulizia Diego. L’opera è stata aggiudicata dall’operatore economico RTI SIMEA SRL – VECA SRL – Capogruppo Simea srl , P.I. 015586860858 con sede in Caltanissetta C/da Ammelata snc, per un importo complessivo di euro 99.130,77, mentre la spesa complessiva di €. 136.968,00 necessaria per l’attuazione dell’intervento, utilizzerà le risorse del GAL “Terre del Nisseno” – PSR sicilia 2014-2022 – misura 19 – sottomisura 19.2 Ambito tematico 2 Turismo Sostenibile con il quale il progetto esecutivo è stato ammesso a finanziamento.

<<Ciò che abbiamo pensato e realizzato in questi dieci meravigliosi anni di amministrazione, senza tema di smentita, hanno innalzato l’asticella della qualità della vita a Delia – ha aggiunto infine il sindaco Bancheri - dall’assistenza sociale, alla cultura, alla riqualificazione delle scuole e degli edifici pubblici. Dalla sicurezza, alla illuminazione pubblica, alla riqualificazione di strade, vicoli e quartieri. Dal teatro, alla biblioteca comunale, per citare solo alcuni degli obiettivi promessi e regolarmente mantenuti. Una pioggia di finanziamenti che sono stati intercettati e utilizzati per il bene e lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese>>.



