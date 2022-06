Cronaca 1751

Tunisino fugge dall'ambulanza durante trasporto da Caltanissetta a Catania e si lancia da un ponte

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso. L'uomo, che già sabato pomeriggio era caduto da 6 metri durante un tentativo di fuga dal Cpr, è ancora vivo

Rita Cinardi

Un tunisino si è gettato dal viadotto Ferrarelle, sulla Palermo-Catania, in territorio di Enna, dopo essere fuggito da un'ambulanza durante il trasporto a Catania. L'uomo, che è ancora vivo, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro. E' successo questa mattina. I sanitari del 118 stavano trasferendo l'uomo dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta verso il reparto maxillo-facciale del San Marco di Catania dove l'uomo doveva essere sottoposto a intervento in seguito alle gravi ferite riportate in un'altra caduta. Il tunisino, infatti, ospite del Cpr (Centro permanente per i Rimpatri) di Pian del Lago, sabato pomeriggio, durante una protesta, aveva tentato la fuga scavalcando la rete del centro. L'uomo, una volta in cima alla recinzione, era scivolato precipitando da 6 metri procurandosi gravi fratture al volto. Era stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia dove sono state prestate le prime cure e questa mattina era stato disposto il trasferimento al San Marco Catania dove sarebbe stato sottoposto a intervento. Durante il tragitto però avrebbe avuto una colluttazione con il personale sanitario che era a bordo e, fuggendo dall'ambulanza, si è lanciato dal viadotto. Gli agenti di polizia che erano al seguito dell'ambulanza lo hanno immediatamente individuato e lo hanno raggiunto. I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso.



