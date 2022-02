Salute 359

Tumori alla gola: anche la Lilt Caltanissetta promuove una campagna di prevenzione

Le evidenze clinico/scientifiche ci insegnano che una tumefazione del collo che persista per più di 3 settimane è da considerarsi sospetta

Redazione

Anche la sezione di Caltanissetta della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) promuove una campagna di prevenzione dei tumori alla gola. Se si è fumatori, dal 15 al 28 febbraio è possibile prenotare una visita attraverso il seguente link: https://bit.ly/3rp2fAO. Ne dà notizia il presidente della Lilt Caltanissetta, Aldo Amico. Il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico con un effetto sinergico. Le evidenze clinico/scientifiche ci insegnano che una tumefazione del collo che persista per più di 3 settimane è da considerarsi sospetta per patologia neoplastica primitiva o secondaria.

Queste situazioni sono in genere identificate tardivamente o per trattamenti medici inappropriati che ne dilazionano la diagnosi o per percorsi diagnostici ‘laboriosi’ (es. prolungate attese per indagini ecografiche) dal momento che esse sottendono spesso patologie delle prime vie aerodigestive sia negli adulti sia nei bambini, ovvero il tipico contesto diagnostico dell’otorinolaringoiatra.

Oltre la metà dei casi (54%) giunge alla prima diagnosi con malattia spesso localmente avanzata o metastatica. Al contrario, i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali della malattia hanno un tasso di sopravvivenza dell’80-90 % La diagnosi tempestiva di una metastasi cervicale è raccomandata perché il ritardo peggiora lo stadio e la prognosi della malattia.



