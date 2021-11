Salute 1282

Tumori del collo, al Sant'Elia di Caltanissetta visite gratuite in occasione della prima Giornata Nazionale di Prevenzione

Sarà possibile prenotare la propria visita che sarà eseguita al secondo piano del Sant'Elia nel reparto di Otorinolaringoiatria

Rita Cinardi

03 Novembre 2021 10:00

Martedì 23 novembre 2021 si terrà la prima Giornata Nazionale di Prevenzione dei Tumori promossa da SIOeChCF, Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, dedicata quest’anno ai tumori del collo. "Prevenire è più facile che dire otorinolaringoiatria", questo il titolo dell'iniziativa. Per l'occasione all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta saranno effettuate visite gratuite al reparto di Otorinolaringoiatria. Le persone interessate potranno contattare i numeri 0934-559497 e 0934-559615. “Si tratta di un’iniziativa importante - spiega il primario di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Sant'Elia Francesco Paolo Manzella - dal momento che la prevenzione di questi tumori ne migliora in maniera sorprendente la prognosi. Oltre la metà dei casi giunge infatti alla prima diagnosi con malattia localmente avanzata o già metastatica, e di questi il 60% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, per i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90%".

I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni. Diffondere informazioni utili, stimolando così una consapevolezza condivisa e una corretta prevenzione, rappresenta una tappa fondamentale nella lotta ai tumori, centrale nell’attività svolta dalla SIO. Basti pensare che il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico; altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi (polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel…), alcuni virus tra i quali il papilloma umano (HPV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), o ancora l’esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici.



