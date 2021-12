Salute 309

Tumore alla mammella, al Sant'Elia di Caltanissetta riapre l'ambulatorio di senologia

Ogni venerdì pomeriggio a partire dalle 14 i senologi della Breast Unit di Gela si recheranno a Caltanissetta

Redazione

Verrà riaperto domani pomeriggio l’ambulatorio di senologia all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, chiuso a settembre del 2020. Il servizio ambulatoriale verrà effettuato, in attesa della ristrutturazione dei locali dedicati alla senologia, presso il reparto di mammografia ed ecografia al primo piano del nosocomio nisseno, di cui è responsabile la dott.ssa Giuseppina Guadagnino. Ogni venerdì pomeriggio a partire dalle 14 i senologi della Breast Unit provinciale, che ha sede presso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, verranno appositamente al Sant’ Elia per effettuare visite specialistiche alle donne a cui dopo il primo livello di esami diagnostici, mammografia ed ecografia, verrà consigliato un consulto con medici professionisti del tumore alla mammella.

“Siamo soddisfatte al momento dell’obiettivo raggiunto – dice Ester Vitale, portavoce di Onde donneinmovimento – in quanto dopo la chiusura dell’ambulatorio nel 2020 abbiamo iniziato un lungo cammino contrassegnato da incontri con altre associazioni, con le quali peraltro abbiamo costituito il Comitato Breast Unit, comunicati a mezzo stampa, convegni per chiedere da un lato il ripristino a Caltanissetta del servizio ambulatoriale di senologia e dall’altro per monitorare da vicino la situazione del Centro di senologia di Gela, che entro il prossimo 31 dicembre sarà sottoposto a verifica e valutazione da parte della apposita Commissione regionale, guidata dalla dott.ssa Francesca Catalano, la quale ha firmato peraltro la delibera per la riapertura dell’ambulatorio di senologia al Sant’Elia”.

“La presenza dell’ambulatorio – continua Vitale – non dovrà costituire solo un punto di riferimento fondamentale per le donne nissene, ma anche per le donne dei Comuni viciniori e del Vallone, a cui verrà certamente più agevole raggiungere Caltanissetta per sottoporsi ad una consulenza senologica”.

“A questo punto – conclude la portavoce di Onde donneinmovimento – aspettiamo notizie più precise sulle modalità organizzative dell’ambulatorio, in particolare per quanto riguarda le prenotazioni e la calendarizzazione delle visite. Dopo di che sarà necessario dare adeguata pubblicità all’ambulatorio, in quanto rappresenta non solo un risultato importante per L’Asp di Caltanissetta, ma anche per tutti e cittadini e le cittadine nissene”.



© Riproduzione riservata

