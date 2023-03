Salute 275

Tumore al seno, all'Asp di Caltanissetta si festeggia l'8 marzo facendo prevenzione

Le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, potranno contattare l’UOSD screening ca della mammella e le Unità di Radiologia degli ospedali di riferimento e fare la mammografia

Redazione

Oggi, 8 Marzo, ricorre la Giornata internazionale della donna e l’ASP di Caltanissetta si tinge di rosa, organizzando la Giornata della Prevenzione. Anche quest’anno l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, rappresentata dal dottore Luciano Fiorella, direttore sanitario e responsabile degli Screening oncologici, propone iniziative concrete per diffondere la cultura della prevenzione e del benessere femminile. "Grazie alle attività rese dalle dottoresse Noto Castagnino, Guadagnino e Di Blasi, in tale giorno e in tale occasione - come sottolinea il Direttore degli Ospedali Area Nord, Dr. Benedetto Trobia - l’ASP si propone di tutelare la salute delle donne con età compresa tra i 50 e i 69 anni, effettuando gratuitamente le mammografie di screening a scopo esclusivamente di prevenzione".

"Tale iniziativa - spiegano le Dott.sse Noto e Guadagnino - che coordinano rispettivamente la U.O.S. Radiologia del P.O. di Mussomeli e la UOSD Screening Oncologico Ca della mammella presso i PP.OO. di Caltanissetta, Gela e Niscemi, prevede l’esecuzione di una mammografia biennale dopo i 50 anni eventualmente affiancato, in casi selezionati, ad un esame ecografico della mammella". Le dottoresse ricordano l’importanza della prevenzione aderendo allo screening mammografico il cui obiettivo è quello di scoprire il tumore alla mammella nella fase iniziale, quando ancora non dà segno di sé ma può essere evidenziato solo con la mammografia. Nel caso di patologia tumorale, il percorso diagnostico terapeutico prosegue presso la Breast Unit della Provincia di Caltanissetta, il cui core team è costituito dal chirurgo senologo Dott. Di Martino, dall’ocologa dott.ssa Sanfilippo, dall’anatomo patologo dr. Urrico e dalla radioterapista Di Franco. Al fine di aderire a tale progetto solidale tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, potranno contattare l’UOSD screening ca della mammella e le Unità di Radiologia degli ospedali di riferimento. La prevenzione salva la vita.



