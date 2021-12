Salute 136

Prevenzione tumore al seno, a Caltanissetta una giornata di mammografie gratis per donne tra 50 e 69 anni

L'Asp di Caltanissetta regala un Natale di salute e prevenzione proponendo una giornata dedicata alle donne

Redazione

Giorno 11 Dicembre l’Asp di Caltanissetta nel regalare un "Natale di salute e prevenzione" propone una giornata dedicata alla prevenzione secondaria del tumore della mammella. A comunicarlo è la responsabile dell’UOSD Screening oncologico ca. della mammellla Dott.ssa Giuseppina Guadagnino. Negli ospedali della Provincia di Caltanissetta sedi dello Screening Mammografico, saranno effettuate gratuitamente, esami di mammografia alle donne di età compresa tra i 50 ed i 69 che ancora non hanno avuto la possibilità di aderire al programma di screening ed eseguire un controllo mammografico. Per aderire all’iniziativa dell’ASP è sufficiente telefonare al numero unico di prenotazione 0934559459 valido per tutta la provincia, e programmare l’esame nella sede ospedaliera più vicina. L’esame mammografico può essere effettuato la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Come sempre saranno garantite tutte le norme anti-covid di distanziamento e sanificazione delle apparecchiature.



