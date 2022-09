Cronaca 968

Truffe sui pacchetti viaggio, le agenzie nissene: "Bisogna affidarsi a professionisti seri. La qualità ha un costo"

Dopo il caso di San Cataldo le agenzie di viaggi della provincia di Caltanissetta tengono a fare chiarezza

Redazione

09 Settembre 2022 12:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/truffe-sui-pacchetti-viaggio-le-agenzie-nissene-bisogna-affidarsi-a-professionisti-seri-la-qualita-ha-un-costo Copia Link Condividi Notizia

In questi giorni sui giornali nazionali e locali si dà risalto ai fatti di San Cataldo, diverse persone hanno presentato denunce contro un’agenzia di viaggio, in quanto a loro dire truffati dalla stessa. Le agenzie di viaggio di Caltanissetta e Provincia tengono a fare alcune precisazioni. Non entriamo nello specifico degli eventi di San Cataldo, lì saranno le indagini e la magistratura a chiarire i fatti, e speriamo facciano ottenere i rimborsi ai malcapitati. Quello che ci preme chiarire e che le Agenzie di Viaggio e Turismo che operano in maniera corretta, stipulano a loro spese una Polizza Assicurativa che garantisce tutti i propri clienti prima e durante i viaggi, e soprattutto aderiscono, sempre a pagamento, ad un Fondo di Garanzia a tutela dei clienti, che li garantisce in caso insolvenza o fallimento della stessa.

Il cliente quando entra in un’ Agenzia si sta rivolgendo a dei professionisti e deve avere tutte le garanzie che non perderà i propri soldi. Quest’estate tra cancellazioni improvvise dei voli e Hotel che hanno abbassato gli standard dei servizi, ci siamo trovati ad assistere i clienti di giorno e di notte, anche le domeniche, sempre con la speranza che la vacanza o il viaggio sia una esperienza da ricordare positivamente. Purtroppo negli ultimi anni si è sparsa la convinzione che il prezzo più basso sia la soluzione migliore; i clienti cercando tariffe più basse si rivolgono a operatori poco seri o in alcuni casi abusivi, bisogna comprendere che LA QUALITA’ HA UN COSTO, E CHE I SERVIZI SI DEVONO PAGARE, CERTAMANTE IL GIUSTO.



In questi giorni sui giornali nazionali e locali si dà risalto ai fatti di San Cataldo, diverse persone hanno presentato denunce contro un'agenzia di viaggio, in quanto a loro dire truffati dalla stessa. Le agenzie di viaggio di Caltanissetta e Provincia tengono a fare alcune precisazioni. Non entriamo nello specifico degli eventi di San Cataldo, lì saranno le indagini e la magistratura a chiarire i fatti, e speriamo facciano ottenere i rimborsi ai malcapitati. Quello che ci preme chiarire e che le Agenzie di Viaggio e Turismo che operano in maniera corretta, stipulano a loro spese una Polizza Assicurativa che garantisce tutti i propri clienti prima e durante i viaggi, e soprattutto aderiscono, sempre a pagamento, ad un Fondo di Garanzia a tutela dei clienti, che li garantisce in caso insolvenza o fallimento della stessa. Il cliente quando entra in un' Agenzia si sta rivolgendo a dei professionisti e deve avere tutte le garanzie che non perderà i propri soldi. Quest'estate tra cancellazioni improvvise dei voli e Hotel che hanno abbassato gli standard dei servizi, ci siamo trovati ad assistere i clienti di giorno e di notte, anche le domeniche, sempre con la speranza che la vacanza o il viaggio sia una esperienza da ricordare positivamente. Purtroppo negli ultimi anni si è sparsa la convinzione che il prezzo più basso sia la soluzione migliore; i clienti cercando tariffe più basse si rivolgono a operatori poco seri o in alcuni casi abusivi, bisogna comprendere che LA QUALITA' HA UN COSTO, E CHE I SERVIZI SI DEVONO PAGARE, CERTAMANTE IL GIUSTO.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare