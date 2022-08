Cronaca 98

Truffe online, smishing ai danni dei correntisti di Bper Banca: l'allerta della Polizia Postale

Se arriva un sms, e-mail, telefonata dalla tua banca e ti chiedono informazioni sul tuo conto home banking, stai per essere truffato

Redazione

“Avviso la sua app BPER risulta associata ad un nuovo dispositivo da Lugano se non sei tu bloccalo al link………..” Cliccando sul link il gioco è fatto e il tuo conto svuotato!!!! Se ti arriva un sms, e-mail, telefonata dalla tua banca e ti chiedono informazioni sul tuo conto home banking, stai per essere truffato. Tutto dipende da te. Se invii quello che ti chiedono si impossessano del tuo c/c e te lo svuotano. Se non vuoi che questo accada, cestina i messaggi e chiama o rivolgiti immediatamente alla tua banca. Attenzione, quindi! È solo verificando ogni messaggio che giunge sui nostri apparati - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - che si può evitare di cadere nella trappola e quindi di farsi sottrarre dati sensibili o bancari perché i nostri gestori telefonici utilizzano solo canali ufficiali per le loro comunicazioni e offerte. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.



