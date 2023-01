Cronaca 747

Truffe, droga e negligenza nella detenzione di armi: a Caltanissetta dieci denunciati

Nel corso dei servizi di controllo della polizia è stata sequestrata cocaina, hashish e marijuana

Redazione

Nel corso dell’attività di controllo del territorio svolta in provincia di Caltanissetta la Polizia di Stato, in diversi interventi, ha denunciato 10 persone all’Autorità Giudiziaria, sequestrato cocaina, hashish e marijuana. Un 45enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori, un 35enne è stato indagato per truffa, un 17enne e un 63enne poiché nel corso dei controlli sono stati trovati in possesso di armi, due 30enni sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia, un 70enne per negligenza nella detenzione di armi, un 34enne per evasione dagli arresti domiciliari, due persone, una 44enne e un 27enne, poiché trovati entrambi in possesso di sostanze stupefacenti, la prima con tre involucri di cocaina e marijuana e il secondo con quattro stecchette di hashish.



