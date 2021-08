Cronaca 1301

Truffe dello specchietto a Caltanissetta: ecco i nomi degli arrestati

Gli episodi contestati sono circa 15 e altrettante le vittime che hanno fatto i riconoscimenti fotografici

Rita Cinardi

23 Agosto 2021 11:48

Fanno tutti parte di una comunità Rom i cinque arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'operazione di questa mattina al termine di un'indagine della Procura di Caltanissetta sulle cosiddette "truffe dello specchietto". Si tratta di Giuseppe Gennaro, 31 anni, Gioacchino Ragaccio, 39 anni, Gioacchino Giuseppe Ragaccio, 32 anni, Nocenzio Ragaccio, 33 anni, Giuseppina Spallino, 51 anni. Le indagini, durate quasi un anno, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi e truffe commessi tra il febbraio 2018 e l’ottobre 2020, per la maggior parte nelle vie più trafficate di Caltanissetta e San Cataldo.

La richiesta di denaro per il finto danno oscillava solitamente tra 20 e 100 euro. In una occasione, nel novembre 2019, l’unica donna destinataria della misura cautelare, dopo aver ricevuto 20 euro dalla vittima e accortasi dell’ulteriore disponibilità di denaro nel portafogli della stessa, aveva estratto una pistola priva di tappo rosso intimando la consegna delle altre banconote facendosi consegnare altre 20 euro. Altre 6 persone sono indagate. Gli episodi contestati sono circa 15 e altrettante le vittime che, tramite riconoscimento fotografico, sono riusciti ad identificare i truffatori. Agli arrestati vengono contestate plurime condotte in concorso tra di loro.



