Truffe agli anziani, continuano gli incontri con i carabinieri a Caltanissetta: ecco i prossimi appuntamenti

A parlare dei trucchi utilizzati dai truffatori il maggiore Salvatore Vilona e il tenente Boris Marando

Redazione

Continua a riscuotere grande interesse la campagna informativa rivolta alla prevenzione dai crimini predatori maggiormente diffusi, promossa dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta. Negli incontri tenutisi nelle scorse settimane a Santa Caterina Villarmosa (CL), San Cataldo (CL), Sommatino (CL) e Delia (CL), sono state portate a conoscenza dei partecipanti le tecniche più comuni di truffe e raggiri. In particolare, nel corso degli interventi tenuti dal Maggiore Salvatore Vilona e dal S. Tenente Boris Marando, sono stati evidenziati i pretesti con i quali i malfattori tendono solitamente a carpire la buona fede da parte delle ignare vittime per poi introdursi furtivamente all’interno delle loro abitazioni per sottrarre denaro, preziosi, o anche beni di modesto valore economico ma di grande interesse affettivo.

E’ stato inoltre ribadito che numerosi episodi vengono consumati anche per strada, utilizzando scuse che, a primo impatto, potrebbero apparire verosimili. Gli incontri della prossima settimana, organizzati nel rispetto delle misure anti Covid, si terranno secondo il seguente calendario:

• lunedì 13 dicembre, alle ore 16:30, presso la biblioteca di Santo Spirito a Caltanissetta;

• giovedì 16 dicembre, alle ore 19:15, presso la Cattedrale di Santa Maria La Nova di Caltanissetta.



