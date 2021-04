Cronaca 1240

Truffa online, falso prestito a una donna di Rimini: denunciata una 60enne di Caltanissetta

La vittima, alla ricerca di un prestito con tasso conveniente, era stata contattata via Whatsapp per una proposta economica interessante

Redazione

22 Aprile 2021 07:53

Truffa on line in provincia di Rimini attuata da una donna di Caltanissetta. I Carabinieri di Novafeltria hanno scoperto e denunciato l’indagata. Il caso riguarda una 54enne di Pennabilli, in provincia di Rimini. La vittima, alla ricerca di un prestito con tasso conveniente, era stata contattata via Whatsapp per una proposta economica interessante. Dal link indicato nella chat, la donna era arrivata ad un finto sito di prestiti on line. Aveva compilato la richiesta con i suoi dati, versando poi 55 euro. Non avendo ricevuto riscontro la donna ha provato a contattare il numero telefonico e il sito ma entrambi erano spariti assieme al suo denaro.

La 54enne si è così rivolta ai Carabinieri. Le indagini hanno permesso di rintracciare una 60enne residente a Caltanissetta, già denunciata per reati analoghi. La donna avrebbe utilizzato un numero di telefono intestato ad una persona non coinvolta e un indirizzo mail falso. Una volta intascata la somma il numero di telefono è stato disattivato ed il sito cancellato. La 60enne è stata denunciata per truffa aggravata.



