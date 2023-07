Cronaca 577

Truffa del bancomat clonato a Roma: ecco come funziona lo skimmer. E perché la banca non restituisce i soldi

La vittima si è accorta del raggiro, un danno da mille euro, giorni dopo un tentativo di prelievo non andato a buon fine.

Redazione

31 Luglio 2023 17:56

Andare al bancomat a prelevare i contanti e scoprire di essere stati raggirati a distanza di tempo. Segnalare tutto al proprio istituto bancario, che si schiera però dalla parte dei clonatori di bancomat. È questa la disavventura capitata a un correntista presso uno sportello del quartiere Monteverde. L’uomo, come racconta il Messaggero, si è subito preoccupato quando si è visto respingere il bancomat dopo 40 secondi senza aver concluso alcuna operazione. Sulle prime ha pensato a un semplice malfunzionamento dello sportello. Poi ha capito a distanza di giorni di essere stato derubato con la truffa del bancomat clonato attraverso lo skimmer: si tratta di un lettore che, installato su quello originale di cui è già dotato lo sportello, permette di leggere i dati della carta e clonarla.

I fatti risalgono allo scorso 13 maggio quando P.C. ha provato a prelevare contanti da uno sportello in via Carini. Notando un comportamento sospetto del bancomat, immediatamente aveva avvisato la sua banca. “Non si preoccupi, è tutto a posto”, era stata la rassicurazione dell’operatrice al telefono. Tutto in ordine? Neanche per sogno. La vittima, dopo qualche giorno, ha scoperto che in un altro sportello erano stati prelevati 1.000 euro. Una somma sparita dal conto senza che lui si fosse minimamente avvicinato al bancomat in questione.

La vittima del raggiro, a quel punto furioso, ha avvisato nuovamente la banca, che all’inizio gli ha riaccreditato subito l’importo. Sospiro di sollievo. Dieci giorni dopo, però, l’istituto di credito si è ripreso i soldi. “Nessuna operazione sospetta”, secondo la banca, complice a sua insaputa dei ladri di bancomat che agiscono con lo skimmer. Il funzionamento dell’apparecchio è molto semplice: lo skimmer viene nascosto nella fessura dove si inserisce la carta e permette di catturare il codice pin digitato. In questo modo il bancomat può essere facilmente clonato e usato per prelevare da qualsiasi altra parte. P.C., la vittima, ha denunciato tutto alla polizia postale. Scoprendo di essere soltanto uno dei tanti malcapitati truffati con la tecnica del bancomat clonato negli ultimi mesi.



© Riproduzione riservata

