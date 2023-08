Cronaca 632

Truffa da 36 mila euro a un'anziana: «Vuoi un lavoro per tuo nipote? Paga»

Denunciata una donna assieme a tre familiari, accusati di riciclaggio. L'indagine condotta dalla guardia di finanza. La pensionata avrebbe svincolato una polizza vita per potere dare i soldi richiesti

Redazione

28 Agosto 2023 09:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/truffa-da-36-mila-euro-a-unanziana-vuoi-un-lavoro-per-tuo-nipote-paga Copia Link Condividi Notizia

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato alla procura di Termini Imerese una donna di Marineo per i reati di truffa e autoriciclaggio e tre suoi familiari per il reato di riciclaggio, condotte commesse in relazione a una truffa che sarebbe stata perpetrata in danno di un’anziana signora residente nello stesso paese, che avrebbe consegnato all’indagata circa 36.000 euro.

Le indagini sono scattate dopo la querela presentata dall’anziana, che percepiva la pensione di anzianità. I militari della compagnia di Bagheria hanno accertato che tra settembre 2021 e luglio 2022 la pensionata, a fronte delle promesse di inserire il giovane nipote disoccupato nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a un progetto imprenditoriale in realtà inesistente, avrebbe consegnato la somma di 36.000 euro alla donna di Marineo, la quale si sarebbe presentata in casa rilasciando anche dei buoni di consegna dei soldi. Per fare fronte alle richieste e alla falsa speranza di un lavoro, la pensionata avrebbe svincolato una polizza vita.



I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato alla procura di Termini Imerese una donna di Marineo per i reati di truffa e autoriciclaggio e tre suoi familiari per il reato di riciclaggio, condotte commesse in relazione a una truffa che sarebbe stata perpetrata in danno di un'anziana signora residente nello stesso paese, che avrebbe consegnato all'indagata circa 36.000 euro. Le indagini sono scattate dopo la querela presentata dall'anziana, che percepiva la pensione di anzianità. I militari della compagnia di Bagheria hanno accertato che tra settembre 2021 e luglio 2022 la pensionata, a fronte delle promesse di inserire il giovane nipote disoccupato nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a un progetto imprenditoriale in realtà inesistente, avrebbe consegnato la somma di 36.000 euro alla donna di Marineo, la quale si sarebbe presentata in casa rilasciando anche dei buoni di consegna dei soldi. Per fare fronte alle richieste e alla falsa speranza di un lavoro, la pensionata avrebbe svincolato una polizza vita.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare