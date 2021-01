Cronaca 287

Truffa ai danni dell'Agea: assolto agricoltore di Acquaviva Platani, non dovrà pagare sanzioni

L'uomo era stato accusato dalla Guardia di Finanza di avere dal 2010 al 2013 attestato falsamente di avere stipulato un contrato di affitto

Redazione

11 Gennaio 2021 20:44

Un agricoltore 60 enne di Acquviva P.M. è stato assolto con diversa formula assolutoria dal reato di Truffa ai danni dell'Agea.

L'uomo era stato accusato dalla Guardia di Finanza di avere dal 2010 al 2013 attestato falsamente di avere stipulato un contrato di affitto con soggetti ignari o deceduti. Di conseguenza sulla base di tale falsa attestazione avrebbe percepito circa 14 mila euro.

La difesa rappresentata dall'avv. Vincenzo Ricotta ha dimostrato nel corso del primo grado che l'agricoltore P.M. da decenni aveva la disponibilità del detto appezzamento di terreno in virtù di un contratto orale con l'originario proprietario.

Infine è stato dimostrato con perizia grafologica che il contratto che si asseriva falso non era stato da lui predisposto e sottoscritto.

Il giudice Nadia La Rana aveva accolto le tesi difensive ed aveva assolto l'imputato perchè il fatto non costituisce reato, però dichiarando la falsità delle domande presentate all’Agea e di fatto legittimando l’Agea alla riscossione di una sanzione ammininistrativa di circa 30 mila euro.

Avverso detta sentenza l’uomo ha fatto ricorso in appello, atteso che tale formula assolutoria lo avrebbe danneggiato nel procedimento amministrativo intrapreso dall’Agea per il recupero delle intere somme corrisposte anche per i suoi terreni per un importo complessivo di circa 30 mila euro.

Nell’atto di impugnazione la difesa ha dimostrato la validità ai fini del conseguimento dei contributi anche del contratto stipulato oralmente e che le proprietarie erano a conoscenza del contratto stipulato dal padre mentre era in vita e non avevano fatto alcuna opposizione-

La Corte di Appello seconda sezione penale presieduta dalla d.ssa Maria Carmela Giannazzo (a latere Di Giacomo e Giunta), accogliendo le doglianze dell’avv. Vincenzo Ricotta ha riformato la sentenza di primo grado mutando la formula assolutoria in quella della insussistenza del fatto di reato e cancellando le statuizioni accessorie sulla nullità delle domande di contributo presentate dall’imputato all’Agea.

Un agricoltore 60 enne di Acquviva P.M. è stato assolto con diversa formula assolutoria dal reato di Truffa ai danni dell'Agea.

L'uomo era stato accusato dalla Guardia di Finanza di avere dal 2010 al 2013 attestato falsamente di avere stipulato un contrato di affitto con soggetti ignari o deceduti. Di conseguenza sulla base di tale falsa attestazione avrebbe percepito circa 14 mila euro.

La difesa rappresentata dall'avv. Vincenzo Ricotta ha dimostrato nel corso del primo grado che l'agricoltore P.M. da decenni aveva la disponibilità del detto appezzamento di terreno in virtù di un contratto orale con l'originario proprietario.

Infine è stato dimostrato con perizia grafologica che il contratto che si asseriva falso non era stato da lui predisposto e sottoscritto.

Il giudice Nadia La Rana aveva accolto le tesi difensive ed aveva assolto l'imputato perchè il fatto non costituisce reato, però dichiarando la falsità delle domande presentate all’Agea e di fatto legittimando l’Agea alla riscossione di una sanzione ammininistrativa di circa 30 mila euro.

Avverso detta sentenza l’uomo ha fatto ricorso in appello, atteso che tale formula assolutoria lo avrebbe danneggiato nel procedimento amministrativo intrapreso dall’Agea per il recupero delle intere somme corrisposte anche per i suoi terreni per un importo complessivo di circa 30 mila euro.

Nell’atto di impugnazione la difesa ha dimostrato la validità ai fini del conseguimento dei contributi anche del contratto stipulato oralmente e che le proprietarie erano a conoscenza del contratto stipulato dal padre mentre era in vita e non avevano fatto alcuna opposizione-

La Corte di Appello seconda sezione penale presieduta dalla d.ssa Maria Carmela Giannazzo (a latere Di Giacomo e Giunta), accogliendo le doglianze dell’avv. Vincenzo Ricotta ha riformato la sentenza di primo grado mutando la formula assolutoria in quella della insussistenza del fatto di reato e cancellando le statuizioni accessorie sulla nullità delle domande di contributo presentate dall’imputato all’Agea.

Covid, altri due comuni diventano "zona rossa": provvedimento in vigore da mercoledì 13 gennaio. Proroga per Capizzi

News Successiva Coronavirus. In provincia di Caltanissetta 65 positivi in più, 4 nuovi ricoveri e 3 deceduti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare