Cronaca 291

Truffa agli anziani, donna accusa malore. Paura per i ladri a San Pietro

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina

Redazione

Almeno cinque tentativi di truffa ad anziani nel Vallo di Diano nel giro di poche ore. I fatti sono accaduti a Polla e Teggiano ma la prontezza delle persone ha fatto sì che non compiessero le truffe. In un caso a Teggiano la donna che stava per subire una truffa si è sentita male tanto da dover ricorrere al 118. Sta bene. Indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini. A San Pietro al Tanagro invece i ladri hanno tentato di entrare in un'abitazione ma all'interno hanno trovato la proprietaria con la figlia piccola. Le urla della donna hanno messo in fuga i malviventi.



