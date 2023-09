Cronaca 1505

Trovato un cadavere in uno scantinato. L'allarme lanciato dai vicini insospettiti dal forte odore

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria

Redazione

Giallo nella Capitale. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo, cittadino marocchino di 50 anni, è stato trovato a Roma in uno scantinato di via dell'Acacie nel quartiere Prenestino. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni abitanti insospettiti dal forte odore. Sul corpo non ci sono segni di violenza, si protende per morte dovuta a cause naturali. La salma è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.



