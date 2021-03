Cronaca 669

Trovato senza vita a Gela un rumeno che viveva per strada: aveva una ferita alla testa

L'uomo aveva trasformato una panchina nella sua dimora, nel villaggio Aldisio. Sul posto la polizia

Redazione

21 Marzo 2021 13:41

E’ un giallo a Gela la morte di un rumeno che viveva per strada. Il corpo senza vita dell’uomo, è stato rinvenuto questa mattina a pochi passi dalla chiesa San Domenico Savio, nel popoloso quartiere Villaggio Aldisio, dove l’uomo aveva trovato rifugio. Non trapelano ancora molti dettagli, sembrerebbe che al momento del ritrovamento presentasse una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Gela e la polizia scientifica per i rilievi di rito. Viveva e dormiva in una panchina che condivideva con un altro barbone, che però sembra essersi allontanato qualche settimana fa. Indagini sono in corso per risalire alle cause del decesso.



