Trovato morto un noto ristoratore: ferite sul corpo nessuna pista esclusa

Il corpo dell'uomo è stato trovato dentro una vasca in un terreno vicino al locale

Redazione

Tragica scoperta: Maurizio Bassetto, titolare del ristorante "Da Maurizio" a Cimadolmo (in provincia di Treviso), è stato trovato senza vita intorno alle sei e mezza in un terreno vicino al locale. Il corpo era in una vasca, secondo i primi riscontri, la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Non si conosce ancora la causa della morte, per ora nessuna pista è esclusa, anche quella violenta.

Sul corpo di Bassetto sono stati rinvenuti alcuni strumenti da taglio, inoltre sul cadavere sono state riscontrate ferite da arma da taglio che risultano compatibili proprio con gli strumenti ritrovati. Bassetto era conosciuto e amato dai concittadini, sulla sua pagina Facebook sono già stati pubblicati molti messaggi di addio. Sul posto carabinieri e i vigili del fuoco.

Un ristoratore storico, una persona dalle idee forti, capace di dare battaglia per difenderle, un carattere talvolta spigoloso e solitario. Tutto questo e molto altro era Maurizio Bassetto, ma chi lo ricorda concorda su un fatto: amava il suo lavoro, il locale, il mestiere che aveva scelto. Due, in particolare, gli episodi per i quali Bassetto era balzato agli onori delle cronache per essersi opposto a un provvedimento di chiusura di un mese, partito da un controllo dei Nas e al sequestro di una partita di carne, oltre alla contestazione della mancata autorizzazione sanitaria. Accanto a lui si schierarò la Life, la storica associazione dei liberi imprenditori federalisti. Il controllo avvenne dopo un altro episodio eclatante, ossia l'allontanamento del prefetto, Maria Augusta Marrosu, che arrivò al galà dell'asparago di Cimadolmo accompagnata dal suo cagnolino, il cui accesso non era però consentito in sala.



